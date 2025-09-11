140 лет Приморскому бульвару

11 сентября 1885 года в Севастополе открылся Приморский бульвар — одно из самых узнаваемых и любимых мест города. Он появился на месте укреплений Николаевской батареи, разрушенной во время Крымской войны.

Идея создания бульвара принадлежит городскому голове Фёдору Еранцеву. Работы велись на руинах батареи, туда завозили землю, высаживали деревья и прокладывали дорожки.

Сразу после открытия Приморский бульвар стал популярным местом отдыха. Путешественники называли бульвар одним из самых красивых и изящных в России, с видом на море и цветущими клумбами.

Тогда растения были маленькими, а длина бульвара короче нынешней — набережная заканчивалась у нынешних солнечных часов.

Сначала бульвар включал яхт-клуб с рестораном в псевдомавританском стиле, летний театр и пляж с деревянными купальнями. Вечерами играл военный оркестр, вход был платным (5 копеек). Яхт-клуб был престижным местом, среди членов значились Айвазовский и другие известные личности, город с большим воодушевлением следил за парусными гонками. На бульваре выступал знаменитый русский оперный певец Федор Шаляпин, чей мощный бас звучал над Севастопольской бухтой.

В 1905 году при 50-летии обороны Севастополя бульвар реконструировали, установили памятник затопленным кораблям и построили каменный мост с грифонами, ставший символом города.

Во время Великой Отечественной войны бульвар и прилегающие здания сильно пострадали, трамвайное движение прекратилось, а после войны в 1949 году бульвар заново спроектировали и продлили. Еще одна реконструкция в начале 21 века увеличила прогулочную зону до гостиницы «Севастополь» и обновила растения.

140 лет Приморский бульвар радует, удивляет и вдохновляет не одно поколение севастопольцев и гостей города.