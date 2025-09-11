140 лет Приморскому бульвару

Идея создания бульвара принадлежит городскому голове Фёдору Еранцеву. Работы велись на руинах батареи, туда завозили землю, высаживали деревья и прокладывали дорожки.
Сразу после открытия Приморский бульвар стал популярным местом отдыха. Путешественники называли бульвар одним из самых красивых и изящных в России, с видом на море и цветущими клумбами.
Тогда растения были маленькими, а длина бульвара короче нынешней — набережная заканчивалась у нынешних солнечных часов.
Сначала бульвар включал яхт-клуб с рестораном в псевдомавританском стиле, летний театр и пляж с деревянными купальнями. Вечерами играл военный оркестр, вход был платным (5 копеек). Яхт-клуб был престижным местом, среди членов значились Айвазовский и другие известные личности, город с большим воодушевлением следил за парусными гонками. На бульваре выступал знаменитый русский оперный певец Федор Шаляпин, чей мощный бас звучал над Севастопольской бухтой.
В 1905 году при 50-летии обороны Севастополя бульвар реконструировали, установили памятник затопленным кораблям и построили каменный мост с грифонами, ставший символом города.
Во время Великой Отечественной войны бульвар и прилегающие здания сильно пострадали, трамвайное движение прекратилось, а после войны в 1949 году бульвар заново спроектировали и продлили. Еще одна реконструкция в начале 21 века увеличила прогулочную зону до гостиницы «Севастополь» и обновила растения.
140 лет Приморский бульвар радует, удивляет и вдохновляет не одно поколение севастопольцев и гостей города.