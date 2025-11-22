В Севастополе трое малолетних детей и их мать пострадали в ДТП

22-11-2025

На улице Олега Кошевого водитель автомобиля КИА выбрала не правильную дистанцию и перед перекрёстком врезалась в Жигули.

В результате ДТП пассажиры автомобиля ВАЗ: 5-летняя девочка, 2-летний и десятимесячный мальчики, а также их 21-летняя мать — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Водители на момент аварии были трезвы. ГАИ проводит проверку.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

Андрей Крымский 

