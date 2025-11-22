В Азовском море появится ещё один ледокол

В 2026 году в состав флота Росморпорта должен войти мелкосидящий ледокол для работы в Азовском бассейне, сообщили представители компании на в ходе «Транспортной недели – 2025».

По информации на октябрь текущего года, в зимней навигации в Азовском море пока планируется задействовать шесть ледоколов: «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов», «Фанагория» и «Георгий Седов».

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города