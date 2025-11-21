Ремонт под ключ. Исторический бульвар получил нового подрядчика

Реконструкцией Исторического бульвара займётся «Севастопольстройпроект». Распоряжение об определении единого поставщика подписано Председателем Правительства РФ.

Решение ожидаемое. Череда скандалов и уголовных дел сопровождает проект буквально с начала его реализации. В 2018 году контракт на реконструкцию был заключён с компанией «Меандр». Подрядчик выполнил около 10% работ, вскрылось хищение бюджетных средств, глава компании отправился под арест.

Дальнейшие попытки реанимировать процесс реставрации только усугубляли ситуацию. Решение проблемы городские власти видели в усилении контроля, в первую очередь на региональном уровне. С трудом, но соответствующие полномочия смогли получить.

Теперь государственное предприятие «Севастопольстройпроект» должно будет подготовить проектную документацию, выполнить инженерные изыскания и, собственно, выполнить на Историческом бульваре строительные работы. Дополнительное финансирование обеспечат за счёт федеральной части госпрограммы развития Крыма и Севастополя, ведь заказчиком остаётся федеральная структура: ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Севастопольстройпроект» — государственная строительная компания, созданная правительством Севастополя в 2020 году для реализации крупных инфраструктурных проектов. Компания полностью принадлежит городу и работает как генеральный подрядчик по ключевым объектам капитального строительства, в том числе по реконструкции 2-й очереди парка Победы. За время существования через АО прошло свыше 4 миллиардов рублей бюджетных средств, однако организация известна частой сменой руководства.

К слову, на других объектах исторического комплекса работа шла. За эти годы их отреставрировано пятнадцать. Главный, безусловно, здание Панорамы «Оборона Севастополя в 1854-1855 годах». В здании обновлена крыша, система вентиляции, будет установлена современная пожарная сигнализация. Сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана. Этим занимается «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря».

Если не будет сбоев, то Панораму откроют в апреле следующего года. Говорят, что посетителям станет доступна к обзору крыша музея, на которую ранее, кроме его сотрудников поднимался только император Николай II.

Весной могут начаться и основные работы на самом бульваре. Проект перепроектирования его благоустройства уже подготовлен. И в ближайшее время будет представлен на городском архитектурно-художественном совете. На бульваре предполагается восстановить исторические объекты — в частности, беседку «Грибок» и ограду, проложить коммуникации, сделать освещение и озеленение.

Экспертиза проекта, как предполагается, завершится к весне следующего года.

Андрей Крымский

