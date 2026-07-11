Погода в Севастополе 11 июля

Погода
11-07-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер днем юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем 26…28°, 

ночью 17…19°

Температура воды в море +23°