ЛДПР предлагает включить послеродовое восстановление и услуги психолога в систему ОМС

Партия ЛДПР выступила с масштабной социальной инициативой, направленной на поддержку материнства. Лидер партии Леонид Слуцкий направил официальное обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением расширить перечень бесплатных услуг по полису ОМС для женщин в послеродовой период.

Инициативу на региональном уровне поддержал вице-спикер Законодательного Собрания, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев. По его словам, общество часто забывает о том, что после рождения ребенка внимание требуется не только малышу, но и матери.

«Рождение ребенка — это начало нового и очень непростого этапа для семьи. И почему-то о здоровье мамы после родов мы вспоминаем гораздо реже. Это не про «дополнительные услуги». Это про здоровье женщины, которая только что подарила жизнь. Когда восстановление стоит сотни тысяч рублей, для большинства семей оно становится недоступным. Забота о семье начинается с заботы о матери. И чем раньше это станет частью государственной системы поддержки, тем здоровее будет общество в целом», — подчеркнул Илья Журавлев.

Слишком дорогая реабилитация

Как отмечается в документе, подготовленном ЛДПР по итогам Всероссийского форума пациентов, сегодня молодые мамы вынуждены самостоятельно оплачивать свое восстановление. Ценник в частных клиниках может достигать 200 тысяч рублей. При этом последствия отсутствия грамотной реабилитации крайне серьезны. Отдельно стоит проблема послеродовой депрессии: по данным исследований, с ней сталкиваются до 43,5% российских женщин, что вдвое выше среднемировых показателей.

Чтобы решить эту проблему, ЛДПР предлагает предоставлять женщинам бесплатную комплексную помощь в течение одного года после родов. В индивидуальный план реабилитации (по направлению лечащего врача) предлагается включить следующие услуги:

🟠консультации узких специалистов: невролога, терапевта, эндокринолога, диетолога, офтальмолога;

🟠процедуры для физического восстановления: массаж, гидрокинезиотерапию, лечебную физкультуру и физиотерапию;

🟠психологическое сопровождение: бесплатную работу с психологами для профилактики и лечения послеродовой депрессии;

🟠реконструктивную хирургию: проведение пластических операций (строго по медицинским показаниям и с доказанной эффективностью) для устранения последствий тяжелых родов — грыж, диастаза прямых мышц живота и рубцовых деформаций.

В партии уверены, что подобные системные меры не только улучшат качество жизни российских женщин, но и станут важным стимулом для улучшения демографической ситуации