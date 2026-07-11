Правительство РФ профинансирует зарплаты в турбизнесе и общепите Севастополя

Севастополь получил 584,5 млн рублей из федерального бюджета на спасение турбизнеса и общепита

Федеральный центр окажет масштабную финансовую поддержку севастопольским предпринимателям, которые несут убытки из-за сложного туристического сезона и режима ЧС. Правительство России выделило городу-герою 584,5 миллиона рублей. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выделенные средства имеют строго целевое назначение — они предусмотрены на выплату минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудникам туристической и ресторанной отраслей.

Губернатор отметил, что данная мера поддержки стала результатом совместной работы местной власти и федеральных законодателей.

Особое внимание Михаил Развожаев уделил механизму распределения субсидий — он должен быть быстрым и прозрачным.

«Наша задача — как только получим федеральное финансирование, моментально довести средства до бизнеса. Поручил профильным департаментам разработать четкий, понятный и публичный механизм получения этой меры поддержки. Алгоритм будет опубликован, чтобы каждый представитель отрасли знал, куда, когда и в какие сроки обращаться», — заявил Развожаев.

Глава Севастополя выразил благодарность Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину за оперативную помощь городу, а также отметил работу региональных департаментов экономического развития и туризма.

Стоит напомнить, что федеральная транш в полмиллиарда рублей дополнит региональный пакет антикризисных мер, принятый в Севастополе на этой неделе. Ранее местные власти утвердили для пострадавшего бизнеса льготные кредиты под 3%, налоговые послабления по УСН и возможность оформления кредитных каникул.