Подача воды ограничена в Крыму из-за аварии на сетях

Крым
11-07-2026

«11 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — говорится в сообщении.

Передаётся, что восстановительные работы на сетях «Крымэнерго» продолжаются в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах, а также в Евпатории, Красноперекопске, Армянске и пгт Раздольное.