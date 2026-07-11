В Севастополе кардинально изменили систему выдачи QR-кодов на бензин

Михаил Развожаев объявил о переходе на новый алгоритм распределения талонов на топливо. Теперь процесс станет прозрачнее, а шансы водителей уравняются.

Главные нововведения:

— круглосуточный прием: больше не нужно дежурить с телефоном в определенное время — подать заявку можно в любую минуту;

— автоматический выбор: система сама распределяет коды. Если ваша заявка не прошла сегодня, она никуда не сгорает, а переносится на следующие выдачи;

— один номер — одно авто: на один телефонный номер теперь можно зарегистрировать только один госномер машины;

— подтверждение за 5 минут: когда система выберет вашу заявку, нужно подтвердить готовность заправиться завтра. Если не ответить — согласие засчитается автоматически. Если отказаться — заявка вернется в очередь, а шанс на ее выбор вырастет;