В Севастополе кардинально изменили систему выдачи QR-кодов на бензин

Политика
11-07-2026

Михаил Развожаев объявил о переходе на новый алгоритм распределения талонов на топливо. Теперь процесс станет прозрачнее, а шансы водителей уравняются.

Главные нововведения:

— круглосуточный прием: больше не нужно дежурить с телефоном в определенное время — подать заявку можно в любую минуту;
— автоматический выбор: система сама распределяет коды. Если ваша заявка не прошла сегодня, она никуда не сгорает, а переносится на следующие выдачи;
— один номер — одно авто: на один телефонный номер теперь можно зарегистрировать только один госномер машины;
— подтверждение за 5 минут: когда система выберет вашу заявку, нужно подтвердить готовность заправиться завтра. Если не ответить — согласие засчитается автоматически. Если отказаться — заявка вернется в очередь, а шанс на ее выбор вырастет;
  • тайм-аут на неделю: после успешной заправки подать новую заявку на это авто можно будет только через 7 календарных дней;
  • накопительный шанс: чем дольше ваша заявка висит в системе, тем выше вероятность получить код. Если вы успешно заправлялись ранее — ваши шансы в будущем растут, если брали код, но не приехали на АЗС — шансы снижаются. Новый формат полностью исключает «теневые схемы» с ботами и не зависит от скорости вашего интернета.