«Эпоха в кадре»: Как в Севастополе отметят 80-летие Владимира Жириновского

О масштабных мероприятиях к 80-летию Владимира Жириновского, выставках, молодёжи и сохранении политического наследия

В 2026 году по указу Президента Владимира Путина по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. О том, как эта работа выстроена в Севастополе и какое значение она имеет сегодня, рассказывает вице-спикер Законодательного Собрания города, координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

— Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвящённые 80-летию Владимира Жириновского. Насколько масштабно это направление представлено в Севастополе?

— Действительно, эта дата имеет общегосударственное значение. Владимир Вольфович — это фигура, которая во многом определяла стиль и содержание современной политической жизни страны. В Севастополе выстроена системная работа, позволяющая охватить разные аудитории — от молодёжи до старшего поколения, в том числе и тех кто лично знал политика.

Уже сейчас в Москве проходит выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в ЦВЗ «Манеж» — это масштабный проект, который позволяет увидеть эпоху через документы, личные вещи и уникальные материалы. Это живая история, дающая понимание масштаба личности и её влияния.

— Планируются ли аналогичные проекты в Севастополе?

— Безусловно. В Севастополе запланировано открытие сразу нескольких выставочных площадок. Экспозиции будут представлены в Законодательном Собрании и на набережной Корнилова.

Это более 30 экспозиций — фотографии, архивные материалы, цитаты, которые многие знают и помнят. Экспозиция выстроена таким образом, чтобы через визуальный ряд и содержательное наполнение передать атмосферу времени и глубину происходящих процессов.

Особое место займут материалы, связанные с событиями 2014 года. Это значимая часть новейшей истории, в которой Владимир Жириновский последовательно выражал позицию, поддерживающую воссоединение Крыма и Севастополя с Россией за долго до этого момента, закладывая аналитический фундамент нашего возвращения в родную гавань.

Выставка будет называться «Эпоха в кадре», и это название точно отражает её содержание и смысл.

— Насколько важно сегодня говорить о Жириновском с молодёжью?

— Это архиважное направление работы. Владимир Вольфович всегда уделял большое внимание молодёжи, подчёркивал её роль как одного из ключевых факторов развития государства, всегда утверждал, что студенты это двигатели науки, и прогрессивного развития России.

В рамках этой работы, не так давно провел лекцию в Севастопольском государственном университете для студентов 3, 4 курсов, где обсуждались вопросы будущего страны, демографии, миграции, роли молодого поколения. Такой формат формируют содержательный диалог и вовлекает студентов в осмысление стратегических вопросов. Хочу отметить, что политическое кредо основателя партии всегда основывалось на русском коде, на нашей истории, будущих поколениях и заботе о наших людях, именно на этих аспектах строилась лекция.

Знаете, все это находит отклик — виден интерес, вовлечённость, стремление к обсуждению и формированию собственной позиции у студентов . Ведь именно в таких аудиториях и формируется основа будущего нашей страны.

— Помимо образовательных и выставочных проектов, какие ещё мероприятия запланированы?

— Работа ведётся по нескольким направлениям. В Севастополе пройдёт турнир по кикбоксингу на базе Спортивной школы олимпийского резерва №7 в Балаклаве. Это важная часть общей работы, связанная с развитием спорта и поддержкой активной молодёжи.

В день рождения Владимира Вольфовича планируется выход документального мини-фильма. В него войдут уникальные кадры и воспоминания, в том числе севастопольцев, которые в разные годы взаимодействовали с ним. Такой формат позволяет передать живую историю через личные свидетельства.

Также прорабатывается вопрос установки памятника Владимиру Жириновскому в Севастополе как элемент сохранения исторической памяти в городском пространстве.

— Как бы Вы сформулировали значение всех этих мероприятий?

— Речь идёт о последовательной работе с историей и её осмыслением. Это возможность увидеть, каким образом формировалась современная Россия, её политическая система и общественная повестка.

Жириновский — это масштабное явление в новейшей истории страны. Его политическая деятельность, выступления, инициативы и труды во многом заложили основы современного парламентаризма, сформировали язык политической дискуссии и задали динамику развития партийной системы.

Для Севастополя его роль имеет особое значение. Его позиция по ключевым историческим вопросам, внимание к судьбе города и последовательная поддержка решений, определивших его современный статус, нашли отклик у севастопольцев и стали частью общей исторической памяти.

Его наследие — это не только политические идеи и документы, но и сформированная школа мышления, подход к государству, к ответственности, к роли человека в истории страны.

Сегодня эта работа продолжается через выставки, встречи, образовательные проекты, через живой диалог и сохранение памяти. И именно в этом заключается её главный смысл — передать последующим поколениям понимание масштаба личности, её вклада и той основы, на которой строится дальнейшее развитие страны.

Ольга Сурикова