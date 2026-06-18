Пострадавший при обрушении балкона школьник идет на поправку

Сегодня на сессии Заксобрания были озвучены хорошие новости о школьнике, который тяжелее всех пострадал при обрушении балкона в школе №13 в Каче.

Как сообщила вице-губернатор Севастополя Светлана Пирогова, мальчик, которого ранее доставили в Москву, продолжает лечение в столице —в РДКБ и уверенно идёт на поправку.

По её словам, восстановление проходит хорошими темпами. В ближайшее время школьник может пройти курс реабилитации в федеральном центре «Кораблик», после чего его будут ждать дома — в Севастополе.

Напомним, 20 мая в Севастополе в поселке Кача в школе № 13 произошло обрушение балкона на втором этаже. Пострадали 10 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться.

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Ольга Сурикова