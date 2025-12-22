В Севастополе сегодня ночью отключат воду из-за ремонтных работ

Воду перекроют с 22:00 до 10:00 вторника в Инкермане, Балаклаве и еще на 50-ти улицах Севастополя
Из-за ремонтных работ на ВУ-3 с 22:00 22 декабря 2025 года до 10:00 23 декабря 2025 года (приблизительно) подача воды будет прекращена в следующих районах:
— Г. Балаклава;
— Ул. Горпищенко;
— Стационарные объекты в районе Ялтинского кольца;
— Ул. Астраханская;
— Ул. Муромская;
— Ул. Томская;
— Ул. Фильченкова;
— Ул. Чернореченская;
— Ул. Костромская;
— Ул. Кронштадтская;
— Ул. Ярославская;
— Ул. Черниговская;
— Ул. Истомина;
— Ул. 2-я Бастионная;
— Ул. Паршина;
— Ул. Цыбулько;
— Ул. Красносельского;
— Ул. Оборонная;
— Ул. Окопная;
— ТСН в районе Дергачи;
— Ул. Закамчатская;
— Ул. Синопская;
— Ул. Генерала Саймонова;
— Ул. Полоцкая;
— Ул. Арсенальная;
— Поселок Первомайский;
— Посёлок Октябрь;
— Ул. Лесная;
— Ул. Илистая;
— Ул. Фонтанная;
— Ул. Парижской Коммуны;
— Ул. 19-го Партсъезда;
— Ул. Колхозная;
— Ул. Совхозная;
— Ул. Узловая;
— Г. Инкерман;
— Симферопольское шоссе;
— Ул. Карьерная;
— Ул. Лощинная;
— Ул. Коломенская;
— Ул. Скорятина;
— Ул. Трубная;
— Ул. Зеленогорская;
— Ул. Мысовая;
— Ул. Линейная;
— Ул. Шатурская;
— Ул. Каширская;
— Ул. Яблочкова;
— Ул. Турбинная;
— Лабораторное шоссе;
— Ул. Г. Жидилова;
— ТСН в районе Г. Жидилова;
— Ул. Гранатная 1-А;
— Ул. Обриковская;
— Ул. Мореходная;
— Ул. В. Колодкина;
— Ул. Б. Шейнина;
— Ул. В. Шивалева;
— ТСН-Движенец;
— ТСН-Мукомол;
— ТСН-Черноморец-2;
— Ул. Бирюзова 2-48;
— ГК-Вымпел-1;
— ГК-Вымпел-2;
— Ул. Хрусталева, 63;
— Ул. Молочная;
— ТСН в районе ул. Молочной;
— Ул. Шабалина;
— Ул. Планерная;
— Аэродромное шоссе;
— Ул. Отрадная;
— Фиолентовское шоссе 1-9;
— Ул. Вакуленчука 53 (все корпуса);
— Ул. Гидрографическая;
— Ул. Токарева;
— Ул. Толстого 39-62.
