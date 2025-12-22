В Севастополе сегодня ночью отключат воду из-за ремонтных работ

Воду перекроют с 22:00 до 10:00 вторника в Инкермане, Балаклаве и еще на 50-ти улицах Севастополя

Из-за ремонтных работ на ВУ-3 с 22:00 22 декабря 2025 года до 10:00 23 декабря 2025 года (приблизительно) подача воды будет прекращена в следующих районах:

— Г. Балаклава;

— Ул. Горпищенко;

— Стационарные объекты в районе Ялтинского кольца;

— Ул. Астраханская;

— Ул. Муромская;

— Ул. Томская;

— Ул. Фильченкова;

— Ул. Чернореченская;

— Ул. Костромская;

— Ул. Кронштадтская;

— Ул. Ярославская;

— Ул. Черниговская;

— Ул. Истомина;

— Ул. 2-я Бастионная;

— Ул. Паршина;

— Ул. Цыбулько;

— Ул. Красносельского;

— Ул. Оборонная;

— Ул. Окопная;

— ТСН в районе Дергачи;

— Ул. Закамчатская;

— Ул. Синопская;

— Ул. Генерала Саймонова;

— Ул. Полоцкая;

— Ул. Арсенальная;

— Поселок Первомайский;

— Посёлок Октябрь;

— Ул. Лесная;

— Ул. Илистая;

— Ул. Фонтанная;

— Ул. Парижской Коммуны;

— Ул. 19-го Партсъезда;

— Ул. Колхозная;

— Ул. Совхозная;

— Ул. Узловая;

— Г. Инкерман;

— Симферопольское шоссе;

— Ул. Карьерная;

— Ул. Лощинная;

— Ул. Коломенская;

— Ул. Скорятина;

— Ул. Трубная;

— Ул. Зеленогорская;

— Ул. Мысовая;

— Ул. Линейная;

— Ул. Шатурская;

— Ул. Каширская;

— Ул. Яблочкова;

— Ул. Турбинная;

— Лабораторное шоссе;

— Ул. Г. Жидилова;

— ТСН в районе Г. Жидилова;

— Ул. Гранатная 1-А;

— Ул. Обриковская;

— Ул. Мореходная;

— Ул. В. Колодкина;

— Ул. Б. Шейнина;

— Ул. В. Шивалева;

— ТСН-Движенец;

— ТСН-Мукомол;

— ТСН-Черноморец-2;

— Ул. Бирюзова 2-48;

— ГК-Вымпел-1;

— ГК-Вымпел-2;

— Ул. Хрусталева, 63;

— Ул. Молочная;

— ТСН в районе ул. Молочной;

— Ул. Шабалина;

— Ул. Планерная;

— Аэродромное шоссе;

— Ул. Отрадная;

— Фиолентовское шоссе 1-9;

— Ул. Вакуленчука 53 (все корпуса);

— Ул. Гидрографическая;

— Ул. Токарева;

— Ул. Толстого 39-62.

