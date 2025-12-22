В России могут подорожать яйца с нового года

По сути, рост цен на продукты начался ещё в октябре, а сейчас он усилился за счёт сразу нескольких факторов. А сейчас сезонный – накануне Нового года.

Кроме того, крупнейшая птицефабрика Центральной России полгода не будет отгружать яйца. птицефабрика «Волжанин», занимающая около 20% рынка куриных яиц в Центральном федеральном округе, приостановила отгрузки продукции, пишет «Коммерсантъ». По данным источников в отрасли, причиной стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц.

Ситуация, пишет издание, осложняется снижением рентабельности отрасли: за январь – сентябрь она сократилась до 5,5% против почти 39% годом ранее. Несмотря на это, торговые сети не ожидают перебоев с яйцами. При этом с ноября 2024 года цены на продукты для новогоднего стола в России уже в среднем выросли до 18%. Неприятно то, что по словам аналитиков, это не ситуативное предпраздничное подорожание, а устойчивый рост цен, который продолжится в следующем году.

