Попытка утихомирить товарища-дебошира кулаком привела к условному сроку

Инцидент произошёл летом этого года. Один из посетителей караоке-бара начал конфликтовать с другими отдыхающими. Его товарищ предпринимал попытки успокоить друга путем уговоров, однако зачинщик продолжал ссоры.

В итоге осужденный нанес ему сильный удар в область лица, последствием которого стала открытая черепно-мозговая травма.

В судебном заседании мужчина принес извинения потерпевшему, а ранее оказывал ему помощь в ходе лечения и реабилитации.

Ленинский районный суд г. Севастополя назначил виновному 2 года лишения свободы условно, установив ему испытательный срок 4 года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

