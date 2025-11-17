В Севастополе руководителя «Домуса» будут судить за мошенничество при строительстве жилых домов

Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего коммерсанта, который обманул людей при строительстве жилых домов
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год подозреваемый, являясь одним из руководителей компании «Домус», предлагал гражданам услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры и получал от них предоплату.
Несмотря на обещания передать готовое жильё уже через 120 дней, дома полностью построены не были. В некоторых случаях возведены стены, в других стройка завершилась на этапе залитого фундамента.
Потерпевшими признаны 25 жителей Севастополя и Республики Крым. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет более 42 миллионов рублей.
В ходе обыска у задержанного изъяты документы, компьютерная техника, наложен арест на его имущество на сумму около 2 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность иных руководителей компании к мошеннической схеме.
Ольга Сурикова