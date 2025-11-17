В Севастополе руководителя «Домуса» будут судить за мошенничество при строительстве жилых домов

Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего коммерсанта, который обманул людей при строительстве жилых домов

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год подозреваемый, являясь одним из руководителей компании «Домус», предлагал гражданам услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры и получал от них предоплату.

Несмотря на обещания передать готовое жильё уже через 120 дней, дома полностью построены не были. В некоторых случаях возведены стены, в других стройка завершилась на этапе залитого фундамента.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Потерпевшими признаны 25 жителей Севастополя и Республики Крым. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет более 42 миллионов рублей.

В ходе обыска у задержанного изъяты документы, компьютерная техника, наложен арест на его имущество на сумму около 2 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность иных руководителей компании к мошеннической схеме.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова