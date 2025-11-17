ПСБ увеличил доходность по вкладу «Сильная ставка» до 16,2% годовых

ПСБ улучшил условия по срочному вкладу для розничных клиентов «Сильная ставка»*. Максимальную доходность 16,2% годовых теперь можно получить при размещении новых средств от 100 тыс. рублей сроком на три месяца. При открытии вклада на полгода доходность составит 15,3%, на год – 14,2%.

«Традиционно классические депозиты востребованы и пользуются у севастопольцев стабильным спросом. Вклад «Сильная ставка» с одним из лучших на рынке условий по доходности будет особенно привлекателен для формирования начальных накоплений и позволит зафиксировать максимальный процент на комфортный для размещения срок», – прокомментировал Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ по розничному бизнесу.

Депозит можно открыть в любом офисе ПСБ, либо в мобильном приложении и интернет-банке, а также через заявку на официальном сайте psbank.ru.

*Ставка 16,2 % годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс ₽ на 91 день и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 11% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025

