В Госдуме предложили исключить выходные из расчета отпусков

Россия
17-11-2025

Если поправки примут, 28 дней отпуска будут состоять исключительно из рабочих будней

«Изменение предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. В документе отмечается, что, согласно действующему трудовому законодательству, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.

Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска».

Сейчас отпуск считают в календарных днях, включая субботы и воскресенья. Из-за этого российские работники фактически теряют часть положенного отдыха, указывают авторы инициативы.

«Севкор» — новости Севастополя 

Ольга Сурикова
