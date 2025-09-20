В Севастополе родители завидуют своим детям из-за еды

В детских садах Севастополя с размахом отметили «Вкусный день»

Родители дошкольников дегустировали блюда из 10-дневного меню, оценивали их вкус и качество, записывали рецепты.

Инициатива зародилась в 2023 году в рамках объявленного Президентом России Года семьи. Первый «Вкусный день» в Севастополе прошел в январе 2024 года и быстро стал традиционным.

На дегустации были представлены каши, салаты, первые и вторые блюда, гарниры, напитки и выпечка.

Повара отмечают, что готовить для малышей очень ответственная работа, а главная награда для работников кухни — счастливые улыбки детей после вкусного обеда.

Андрей Крымский

