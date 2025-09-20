Водителей на улице Вакуленчука защитили от пешеходов

На улице Вакуленчука устанавливают пешеходные ограждения

Это обезопасит пешеходов и водителей. Первые не будут пытаться перебежать оживлённую дорогу, у вторых будет меньше нервных срывов.

Ограждения будут располагаться по обе стороны улицы — от пешеходного перехода в районе дома № 9 на до светофора около ЦУМа. Половина работ уже выполнена. Вторую планируется завершить до конца месяца.

Отметим, что для обеспечения безопасности перехода пешеходов на противоположную сторону, на протяжении улицы Вакуленчука обустроены 4 пешеходных перехода, три из которых оборудованы светофорами.

Андрей Крымский

