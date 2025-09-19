В Севастополе упростили архитектурные требования к оформлению киосков и павильонов

Ранее для нестационарных торговых объектов были определены 3 стиля: исторический, балаклавский и современный. На заседании городского правительства сообщили об изменениях, которые должны упростить применение архитектурных стандартов. Итак:

-расширены требования к материалам, используемым при изготовлении НТО;

-уточнены варианты цветовых решений, при этом введены ограничения на допустимое количество используемых цветов;

-особое внимание уделено групповому размещению НТО: теперь павильоны должны выравниваться по верхней линии силуэта, с учетом рельефа;

-из графических схем убрали избыточные детали;

-увеличены габариты презентационных стоек для объектов исторического типа — это позволит удобнее размещать материалы и не нарушать визуальную целостность.

Чтобы предотвратить ошибки на этапе производства, вводится обязательное предварительное согласование эскизов внешнего вида НТО с департаментом архитектуры и градостроительства.

Новые торговые объекты нужно устанавливать с учётом новых правил. Для всех ранее установленных НТО предусмотрен переходный период до 1 июня 2026 года — к этой дате нужно привести их внешний вид в соответствие с новыми нормами.

Андрей Крымский

