Пенсионные баллы предлагают передавать по наследству

ЛДПР выступила с предложением закрепить возможность передачи пенсионных баллов по наследству. Речь идёт о ситуации, когда человек всю жизнь честно трудился, платил налоги, формировал свой страховой стаж и пенсионные коэффициенты, но по трагическим обстоятельствам не дожил до назначения пенсии. Сегодня в таком случае накопленные баллы фактически сгорают.

Соответствующее предложение председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил в письме на имя Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

В ЛДПР считают такую практику несправедливой. За каждым пенсионным коэффициентом стоят годы труда, здоровье и силы человека, отданные работе. Поэтому партия предлагает предусмотреть единовременную компенсационную выплату прямым родственникам застрахованного лица в случае его ухода из жизни до назначения пенсии.

Предполагается, что размер выплаты будет рассчитываться исходя из средней социальной пенсии за последние три года, а также будет зависеть от продолжительности страхового стажа и количества накопленных пенсионных баллов.

«Эта инициатива направлена на восстановление справедливости и поддержку семей. Человек должен быть уверен: его труд и вклад в экономику страны не исчезнут бесследно, а станут поддержкой для близких», — считает координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

