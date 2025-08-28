В Севастополе проверили школьные автобусы

Безопасность
28-08-2025

Сотрудники ГАИ завершили проверку автобусов, которые будут перевозить севастопольских школьников и воспитанников детских садов

В перевозке задействована 81 специализированная машина. Проверка показала, что все автобусы технически исправны. С водителями проводится инструктаж.

Севастополе утверждено 59 маршрутов перевозки детей к 14 школам и трём детским садам.

Андрей Крымский

 

