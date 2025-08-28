В Севастополе осуждён «черный» археолог

28-08-2025

45-летний севастополец незаконно вёл раскопки на землях Херсонеса Таврического. Его добычей стали монеты и другие предметы древней эпохи.

По мнению экспертов и следователей своими действиями он повредил культурный слой. Ущерб превысил 280 тысяч рублей.

Суд обязал не только компенсировать этот ущерб, но и оштрафовал на 80 тысяч рублей. Металлоискатель и лопата, с помощью которых мужчина проводил раскопки, конфискованы.

Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Крымский

 

