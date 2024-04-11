В Севастополе провели лекторий по кибербезопасности для сотрудников Социального фонда России

Севастопольский филиал ПСБ совместно с Российским обществом «Знание» продолжает реализацию проекта «Знание. Государство», в рамках которого эксперты банка проводят просветительские лекции для служащих федеральных, региональных и муниципальных органов власти и их подведомственных учреждений. Очередная встреча прошла в Севастопольском отделении Социального фонда России и была посвящена финансовой кибербезопасности.

Илья Колесниченко, заместитель управляющего ПСБ в Севастополе, рассказал сотрудникам фонда о наиболее распространенных схемах мошенничества. Среди них – социальная инженерия, манипуляция людьми с целью получения конфиденциальной информации. Под психологическим давлением жертва добровольно расстается с деньгами или раскрывает личные и финансовые данные, которые злоумышленники впоследствии используют для кражи средств. Чаще всего киберпреступники применяют следующие методы социнженерии:

Фишинг — массовые рассылки, которые маскируются под письма от известных компаний – магазинов, банков, клиник и других организаций. В них обычно просят авторизоваться и подтвердить важные данные, вплоть до CVV банковских карт, а также предлагают перейти по закрепленной в письме ссылке.

Вирусы — вредоносные программы для кражи данных, которые могут попасть на устройство при переходе по ссылкам в электронных письмах. В таких письмах обычно поздравляют с внезапным выигрышем, предлагают получить быструю прибыль, рекламируют «выгодные» услуги и т. д.

Претекстинг. Самый распространенный в последние годы вид мошенничества – это общение с потенциальными жертвами по отработанному сценарию. Злоумышленники звонят или пишут в социальной сети со взломанного аккаунта и представляются сотрудником банка, просят обновить данные или подтвердить финансовую операцию. Другой вариант – звонок от «представителя» правоохранительных органов, который сообщает о том, что близкий человек попал в беду, и просят денежной помощи. При этом злоумышленники играют на эффекте внезапности, шоке, панике, под воздействием которых человек совершает необдуманные поступки.

Илья Колесниченко дал несколько советов, как обезопасить себя и своих близких:

Не сообщать никому личную и финансовую информацию (данные карты).

Установить антивирусные программы на гаджеты и регулярно их обновлять.

Не читать сообщения и письма от неизвестных адресатов и не перезванивать по неизвестным номерам.

Не переходить по сомнительным ссылкам, не скачивать неизвестные файлы или программы.

Завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете

«Защититься от мошенников помогут бдительность и здравомыслие, а также четкое следование этим простым правилам кибербезопасности. Важно перепроверять информацию – самостоятельно перезвонить в банк или родственникам. Если злоумышленники все-таки похитили деньги, нужно как можно скорее заблокировать карту, сообщить о мошенничестве в банк и написать заявление в полицию», – резюмировал эксперт ПСБ.