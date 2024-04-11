В Севастополе определились, когда оплатят ущерб за атаки ВСУ

Деньги для компенсации ущерба, нанесенного квартирам и домам ракетами ВСУ в марте, начнут выплачивать на следующей неделе. Об этом рассказал замгубернатора Алексей Парикин.

«Мы денежные средства, которые мы в понедельник (ред. — 8 апреля) из резервного фонда выделили уже до департамента соцзащиты довели. Соответственно сейчас начнем выплаты», — отметил он в ходе заседания правительства Севастополя.

Также стали известны примерные сроки выплат по поврежденным личным машинам. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, выдача денег начнется в течение двух недель после работы комиссии по обсчету ущерба.

Напомним, от жителей Севастополя поступило почти 300 заявок на возмещение ущерба от атак ВСУ.