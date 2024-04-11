В Севастополе определились, когда оплатят ущерб за атаки ВСУ

Город Городское хозяйство Спецоперация на Украине
11-04-2024
Комментариев нет

Деньги для компенсации ущерба, нанесенного квартирам и домам ракетами ВСУ в марте, начнут выплачивать на следующей неделе. Об этом рассказал замгубернатора Алексей Парикин.

«Мы денежные средства, которые мы в понедельник (ред. — 8 апреля) из резервного фонда выделили уже до департамента соцзащиты довели. Соответственно сейчас начнем выплаты», — отметил он в ходе заседания правительства Севастополя.

Также стали известны примерные сроки выплат по поврежденным личным машинам. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, выдача денег начнется в течение двух недель после работы комиссии по обсчету ущерба.

Напомним, от жителей Севастополя поступило почти 300 заявок на возмещение ущерба от атак ВСУ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *