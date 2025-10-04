В ретрокинотеатре «Украина» открылась выставка, посвященная образованию на рубеже XIX–XX веков

В ретрокинотеатре «Украина» заработала выставка «Сначала «аз» да «буки», а потом науки», приуроченная ко Дню учителя.

Уже в конце XIX века Севастополь был культурным и образовательным центром юга России с высоким уровнем обучения и большим числом учебных заведений.

К началу XX века город занимал лидирующее положение в промышленном развитии Таврической губернии. В 1910 году в городе проживало 87 тысяч человек, функционировало 76 учебных учреждений, где обучалось 6189 учеников.

Сегодня в Севастополе работают 69 общеобразовательных школ с около 54 тысячами учащихся.

Выставка показывает 140 экспонатов из фондов Музея обороны Севастополя — документы, фотографии, учебники, дневники и другие предметы, собранные за более чем 60 лет.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 18 марта 2026 года.

