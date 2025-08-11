В Севастополе продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Шесть приемочных комиссий, включающих представителей Правительства, Департаментов, Росгвардии, МЧС и УМВД, проверяют 168 школ, детских садов и колледжей. Особое внимание — обновленным после ремонта школам № 9, 13, 41 и гимназии № 10.

Проверяются соблюдение санитарных норм, готовность классов, системы безопасности и пожарной защиты. Кроме того, оценивается готовность укрытий и охранных организаций.

В новом учебном году в детсады Севастополя придёт около 21 тысячи детей, в школы — порядка 51 тысячи учеников. Приём в первые классы продлится до 5 сентября, уже подано 4,8 тысячи заявлений, а в профессиональные учебные заведения — около 10,5 тысяч.

Параллельно идет благоустройство прилегающих территорий: покос травы, проверка пешеходных переходов и освещения. Все работы должны завершиться к 1 сентября.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города