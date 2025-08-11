В Севастополе леса остаются закрытыми минимум до 20 августа

Такое решение подтвердили на аппаратном совещании правительства. Запрет показал свою эффективность для сохранения природы и безопасности людей.

Севприроднадзор ежедневно мониторит погодные условия и ближе к 20 августа примет решение о дальнейших мерах. В режиме готовности работают 40 лесопожарных работников, 22 единицы техники и более 300 единиц оборудования.

Для профилактики пожаров реконструированы 25 км лесных дорог, проложено 59 км минерализованных полос и 17 км противопожарных разрывов, очищены 127 га прилегающих территорий. Установлено 90 информационных знаков о пожарной безопасности, продолжается патрулирование лесов.

Запрещено разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, въезд личного транспорта и выжигание травы. Отдых разрешён только в оборудованных зонах: «Торопова Дача», урочище «Аязьма», «Турецкая поляна», пляжи «Золотой», «Ближний», «Дельфин», «Алсу», «Парк 35-летия Победы» и участок Большой севастопольской тропы от Балаклавы до «Аязьмы».

