Сегодня свой День рождения отмечает герб Севастополя

Ежегодно 12 февраля отмечается День главного официального символа Севастополя – герба города-героя. Сегодня ему исполняется 57 лет.

В Севастополе известны два герба: первый принят во времена Российской империи, второй – во времена Советского Союза. Официально действующим является второй герб, который был принят в 1969 году по проекту художников Сергея Шахунова и Надежды Крыловой.

Авторы соединили в нем две героические эпохи. Памятник затопленным кораблям – символ Первой обороны Севастополя, медаль «Золотая звезда» – Второй обороны Севастополя. Соединяет их лавровая ветвь – символ мужества и храбрости, которые проявили защитники города.

Символика герба напоминает об исторической преемственности и ответственности за будущее города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города