В Севастополе покупатель недвижимости выиграл дело по «схеме Долиной»

Местная жительница отсудила жилье у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников по «схеме Долиной», на день раньше, чем Верховный суд России вынес решение о выселении Ларисы Долиной из ее уже бывшей квартиры и передаче прав собственности новой владелице Полине Лурье.

Как рассказала «Севкору» адвокат Юлия Ангелова, председатель Севастопольской коллегии адвокатов «Правовая Финансовая Группа» («ЛЕКС ФИНАНС ГРУП»), которая защищала интересы покупателя, ее доверительница (клиентка) решила вложить деньги от продажи участка в покупку недвижимости. Риелтор предложил комнату в общежитии с учетом, что там уже проживают квартиросъемщики и уже будет меньше хлопот с поиском квартирантов. Комнату продавала пожилая женщина за 1,5 млн и сказала, что ей срочно нужны деньги на лечение матери. Поведение и адекватность продавца ни у кого не вызвало вопросов, сделку заключили у нотариуса, где ей и была передана указанная в договоре сумма.

Но уже буквально через неделю пенсионерка пришла в агентство недвижимости и сообщила, что стала жертвой мошенников. Оказалось, до этого под их влиянием она продала еще одну свою однокомнатную квартиру. Не остаться совсем без жилья ей помогло только то, что в данный момент она проживает в муниципальной квартире.

Суд первой инстанции выиграла доверительница Юлии Ангеловой. Продавец подает апелляцию, в которой указывает, что от покупательницы она получила не полтора миллиона, а миллион, ничем, кроме своих слов, не подтвердив эту информацию. При этом она попросила провести судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы медики установили, что она не осознавала последствий своих действий.

Судмедэксперты установили, что у истицы проявляется «органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство вследствие соматических заболеваний, но без психоза и слабоумия, и которое не препятствовало ей понимать значение своих действий и руководить ими. При этом Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Севастопольского городского суда договор купли-продажи признается недействительным, применяя двухстороннюю реституцию. И здесь речь уже идет о возврате миллиона рублей, потому что, опять же, слов пенсионерки, она получила миллион за комнату. И выразила намерение выплачивать его путем вычета из пенсии. Отдельно судья усмотрела сговор риелтора и покупательницы, так как по прописке они проживали рядом. Вопрос о том, что если у ситуации такой поворот, тогда они должны были быть уже участниками уголовного дела, судом не рассматривался.

Как раз на этом этапе большую огласку дали «делу Долиной». И Севастопольский апелляционный суд рассматривал дело совсем по-другому, подчеркнула адвокат. Пенсионерка убеждала всех, что ее ввели в заблуждение и она была уверена, что заключает фиктивный договор. Однако она погасила все долги по коммуналке за комнату, передала данные жильцов, ключи, то есть фактически передала имущество новому собственнику. В этом как раз разница с делом Долиной -продавец не жила в этой квартире, как певица, поэтому и вопрос о выселении не поднимался. Необоснованными счел суд и доводы истицы о том, что указанную сделку она заключила под влиянием обмана и заблуждения. А заведенное уголовное дело о похищении у нее денег мошенниками не является основанием для признания сделки недействительной. Медики определили у нее высокую степень внушаемости, но опять таки это не лишает ее ответственности за свои поступки.

15 декабря Севастопольский городской суд вынес решение в пользу покупателя, и после этого 16 декабря уже все внимательно следили за заседанием Верховного суда России по делу Долиной, рассказала адвокат.

В январе после вступления решения суда в силу ее клиентка сможет зарегистрировать собственность официально на себя.

А вот для адвоката Юлии Ангеловой на этом история с обманутой мошенниками пенсионеркой не заканчивается. Как уже сообщалось вначале, она до комнаты в общежитии продала еще однокомнатную квартиру, которую мужчина купил на свадьбу сыну. Но молодожены сразу решили ее продать и купить себе двухкомнатную. На однокомнатную квартиру ипотеку успела оформить женщина-инвалид. Для нее она стала первой и единственной недвижимостью. И вот только на этом этапе пришел иск от первой хозяйки, что она продала ее под влиянием мошенников. Первоначально она оставила его без рассмотрения. Только когда выиграла дело в Апелляционном суде по комнате в общежитии, подала в райсуд с помощью прокуратуры повторный иск. Надзорное ведомство в иске указало, что истица действовала под влиянием внушения и требовало признать договор купли-продажи недействительным. Прокуратура подала требование истребовать имущество из чужого незаконного владения, вопрос денег вообще остался в стороне. Сама продавец предлагает ответчикам по делу получить с нее уплаченные за квартиру 3,5 млн рублей путем ежемесячного вычета из ее пенсии. Судебная история однушки станет уже предметом рассмотрения судов в 2026 году.

Афера с квартирой Долиной

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты «обрабатывали» артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на «безопасные» счета в общей сложности 317 миллионов рублей.

В первом суде Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки за 112 млн рублей, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию.

Заседание Верховного суда по делу Долиной состоялось 16 декабря. Суд постановил, что сделка по продажи квартиры артистки не может быть признана недействительной, так как покупатель не мог распознать, что продавец ее совершает в состоянии заблуждения. За Лурье оставлено право собственности как за добросовестным покупателем.

