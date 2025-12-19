Погода в Севастополе 19 декабря

Погода
19-12-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный,

с середины дня северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

днем +10…+12°.

