Прямая линия Владимира Путина. Прямая трансляция

Россия
19-12-2025

Сегодня Президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан и подведет итоги 2025 года.

Более двух с половиной миллионов обращений — уже обработаны. Среди главных тем — социальная политика, инфраструктура и СВО.

Смотрите прямую трансляцию с «Севкор»

 