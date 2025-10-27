В Севастополе под суд пойдут два мужчины за организацию азартных игр 

Парни 26 и 28 лет с февраля по декабрь 2024 года создали группу для незаконного проведения азартных игр в интернете. Они арендовали офис на ул. Сельской в Севастополе, установили в нем компьютеры. Игорное заведение работало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности люди в них участвовали в виртуальных азартных играх.

Совокупный доход от их деятельности составил более 2,6 млн рублей.

Но к ним нагрянули сотрудники полиции с силовой поддержкой спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол».

Уголовное дело направлено в суд.

Материалы в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство, сообщили в Следкоме.

