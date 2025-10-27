Занятия в 43-й школе могут начаться после нового года

Строительная готовность основного корпуса учебного учреждения, где сейчас ведётся капитальный ремонт оценивается в 90%. Работы в тире уже завершены – он передан заказчику.

Проект предусматривает устройство современного утеплённого фасада, полную замену кровли, реконструкцию инженерных систем, а также ремонт внутренних помещений с использованием современных антивандальных и огнестойких материалов.

Отремонтировано 100 кабинетов, спортзал, медблок, пищеблок, установлены новые энергосберегающие окна.

Основной корпус школы планируется сдать до конца 2025 года. После завершения работ здесь будут заниматься учащиеся 5–11 классов. Ученики начальной школы (1–4 классы) останутся в новом корпусе на ул. Молочной, где сейчас временно обучаются старшеклассники.

Андрей Крымский

