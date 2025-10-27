Суд разрешил родителям отказываться от покупок, сделанных их детьми

Второй кассационный суд подтвердил, что родители имеют право отменить покупку, которую их ребёнок совершил через совместный аккаунт в интернет-магазине.

Так, суд поставил точку в истории москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно нажала в личном кабинете одного из приложений кнопку «к оформлению». В корзине оказалось 102 товара. Женщина попыталась отказаться от покупок, но сделать это не удалось, поскольку товар сразу был передан на сборку и отправку.

На ее сторону встал суд кассационной инстанции, который отметил, что истец незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai