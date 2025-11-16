В Госдуме предложили поднять пенсионный возраст

В Госдуме депутаты предложили повысить пенсионный возраст: мужчинам — до 75 лет, женщинам — до 70.

Инициаторы уверены, что такое повышение позволит будущим пенсионерам увеличить размер своих выплат более чем вдвое, так как коэффициенты увеличатся примерно в 2,32 раза.

По текущим данным на 2025 год средняя продолжительность жизни в России составляет около 73–74 года: мужчины живут в среднем 68 лет, женщины — около 78 лет.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города