В Севастополе открылась выставка «Гагаринскому району — 50 лет»

На площади возле Гагаринской администрации открылась фотовыставка, подготовленная сотрудниками Архива города. Экспозиция рассказывает об истории образования, развитии и становлении самого молодого района Севастополя.

На выставке представлены уникальные документы и фотографии, иллюстрирующие формирование архитектурного облика района, развитие микрорайонов, жилищного и хозяйственного строительства, а также памятники истории, архитектуры и воинской славы. Особое внимание уделено изменениям в границах района и появлению новых культурных объектов.

Главный архивист Марина Соловьева отмечает, что выставка позволяет увидеть, как рос район, менялся его облик и как он стал одним из самых благоустроенных и зелёных уголков города.

Посетить выставку можно до 24 ноября 2025 года по адресу: проспект Октябрьской Революции, 8.

