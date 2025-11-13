ЛДПР предлагает искусственный интеллект и бесплатные реабилитационные центры для борьбы с наркоманией в России

ЛДПР предлагает применять искусственный интеллект в борьбе с наркоманией, чтобы создать эффективную систему мониторинга и борьбы с наркотрафиком. По словам лидера партии, Леонида Слуцкого, технологии помогут выявлять и пресекать каналы распространения наркотиков в режиме реального времени, что значительно повысит оперативность действий правоохранительных органов.

«В этих центрах люди смогут получить полноценное лечение, настоящую комплексную поддержку — от медицинской помощи до психологической и социальной адаптации. Сегодня слишком часто семьи остаются один на один с бедой, а частные центры не дают полноценного результата. Эта инициатива — про человеческие судьбы, про дальнейшую качественную, здоровую жизнь каждого, кто столкнулся с наркозависимостью», — комментирует координатор регионального отделения партии Илья Журавлёв.

Особое внимание ЛДПР уделяет профилактике среди молодежи, для которой предлагают развивать спорт, наставничество и волонтерство. Из шести миллионов наркозависимых более 60% — молодежь, каждый пятый — школьник.

Севастопольское отделение партии полностью поддерживает эту инициативу. «Для нас важно создать доступную и профессиональную систему помощи наркозависимым, чтобы каждый мог получить необходимую поддержку. Проблема наркомании во многом связана с социальными факторами — бедностью, отсутствием работы и досуга. Улучшение качества жизни — ключ к снижению зависимости», — подчёркивает Илья Журавлёв.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города