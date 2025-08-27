1 сентября в Севастополе ограничат продажу алкоголя

В этот день вся страна будет отмечать День знаний. И уже по традиции в городе нельзя будет купить алкоголь в магазинах.

Исключение — кафе, рестораны и фермерские хозяйства.

Нарушителей ждет административная ответственность.

Это традиционный для Севастополя запрет продажи алкоголя в праздничные дни.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai