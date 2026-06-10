Перед зданием Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» в бассейн выносят остатки полотна.

«Полотном это уже сложно назвать. Вся работа, которая была практически отреставрирована, выгорела в результате этого коварного удара. Это вызвало волну народного гнева и возмущения», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Пожар сложный. Кумулятивный заряд прожёг историческую медь, затем загорелась подушка и осветительный зонт. Он упал на предметный план, и полотно моментально вспыхнуло. Само здание каменное, поэтому пострадало минимально. От внутреннего полотна сейчас практически ничего не осталось. Подушка крыши, созданная для максимальной защиты памятника, стала большой проблемой: она до сих пор дымит, и её трудно потушить.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин рассказал, что с ночи все сотрудники со слезами на глазах находятся на месте — реставраторы и музейные работники. Все материалы оцифрованы и будут восстановлены в лучшем виде.

После удара ВСУ здание Панорамы горит уже более 13 часов. По словам Михаила Смородкина, существует угроза обрушения купола.