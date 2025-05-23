В Севастополе 24 мая ограничат продажу алкоголя из-за «Последнего звонка»

В субботу, 24 мая, в Севастополе будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением в школах мероприятий, посвящённых «Последнему звонку».

Ограничение вводится для обеспечения общественного порядка в день массового школьного праздника. Нарушение запрета повлечёт административную ответственность: для должностных лиц — штраф от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Также возможна конфискация спиртного.

Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания (рестораны, кафе) и сельхозпроизводителей, торгующих собственной продукцией.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам провести «Последние звонки» 24 мая. В десятках субъектов России в этот день действуют аналогичные меры по ограничению торговли алкоголем.

Дмитрий Островский

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