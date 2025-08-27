Есть что отметить: Севастополь в кино и кино о Севастополе

Сегодня, 27 августа, в нашей стране отмечают День российского кино. Он появился более 100 лет назад. Это профессиональный праздник всех, кто занят в киноиндустрии, а также всех заядлых киноманов.

История и атмосфера Севастополя стали бесценным материалом для разнообразных сюжетов. Наш город очень фотогеничный. Его давно полюбили режиссеры и операторы. Даже самый первый российский полнометражный фильм Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя» был снят здесь в 1911 году.

Всего в городе-герое снято порядка 300 фильмов, и их количество продолжает расти. Конечно, их все не упомянуть, но назовём самые знаменитые и порекомендуем вам сегодня к просмотру. А вы делитесь в комментариях любимыми фильмами о родном Севастополе.

Среди самых известных фильмов, которые снимали в Севастополе, «Офицеры» 1971 года.

«Нейтральные воды» фильм 1968 г. Снимался в Севастополе. Американский фрегат по фильму это большой противолодочный корабль(БПК) «Сообразительный».

«Адъютант его превосходительства», 1969 г. Фильм режиссера Ташкова основан на реальных событиях и расскажет о чекисте Павле Макарове.

«72 метра», 2004, Балаклава.

«А вы любили когда-нибудь?», 1973, музыкальная комедия Игоря Усова.

Фильм «Матрица» 1999 года, в одном из эпизодов узнается город Севастополь.

«Первый удар» фильм с Джеки Чаном есть эпизоды на Севастопольской набережной.

«Водитель для Веры», 2005 г, снимали почти полностью в Севастополе или его окрестностях.

«Адмирал Ушаков», 1953 г., золотая классика Советского кино. Фильм снят по заказу командования Военно-морского флота.

«Адмирал», 2008 г

«Бухта пропавших дайверов», 2007г. снят в Балаклаве.

«Бегущая по волнам», 2004 г, снимали в Балаклаве и Ялте.

«Битва за Севастополь» — вышел в широкий прокат 2 апреля 2015 года.

«Второй фронт» 2004 года снимали в Балаклаве и Воронцовском двореце.

«Девятая рота», 2005 год снималась по всему Крыму, а также в карьерах Балаклавского рудоуправления.

«День гнева», 1985 г, фантастика, снимали на 35 батарее Севастополя.

«Диверсант. Конец войны», 2007 г, снимали в Севастополе, балаклаве , Чуфут-Кале, Ай-Петри.

Сериал «Спецназ» 2002 года снимали не в Чечне, а в Севастополе.

Всем известный «Буратино» снимался в Севастополе.

«Сказка о царе Салтане» 1968 года снималась на севастопольском Песочном пляже.

Всем известный «Человек-Амфибия» 1961 года снят в бухте Ласпи в Севастополе.

Ольга Сурикова