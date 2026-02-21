Необычные начинки для блинов на масленицу

А с какими начинками вы успели попробовать?

Мы предлагаем вам несколько десяток необычных начинок, чтобы заново открыть вкус хорошо знакомого блюда

1. ветчина и сыр, сосиски и сыр, сыр и грибы — вкусно, сытно. Сытный плотный завтрак получится

2. мясо, а точнее фарш (индейка, курица) + томаты, сыр, грибы, соусы (сливочный или песто) — необычно? Но очень вкусно, пробуйте!

3. шпинат и сыр бри — шпинат нужно обжарить на сливочном масле, сверху ломтики сыра

4. авокадо, творожный сыр и сёмга

5. бекон и жареные яйца снова подойдет для завтрака

6. творог и добавьте любые фрукты (свежие или консервированные), ягоды или сухофрукты

7. яблоки — но добавьте яблоки печёные, плюс орехи, мёд и конкурент штруделю готов

8. сметана — так просто, но так вкусно

9. хумус и вяленые томаты — экстравагантно, но попробовать стоит

10. фета — также добавляем к ней зелень, вяленые томаты или запечённую тыкву

11. морепродукты — заранее готовим их на сливочном масле с чесноком, заворачиваем в блин творожный сыр, морепродукты и готово!

12. творожный сыр, пекинская капуста, авокадо — подойдет и для ПП

13. бефстроганов — только заверните блинчик как мешочек, так красивее

14. брокколи и сыр — брокколи заранее отвариваем, а сыр натираем на тёрке

15. мексиканская смесь

16. картофель — начинка из картофеля вкусная не только для пирожков, её можно смешать с жареным луком, грибами, мясом и т.д.

17. печень — печень отвариваем, пробиваем блендером или прокручиваем через мясорубку, добавляем сливочное масло, обжаренный лук и морковь

18. крабовые палочки и сыр

19. вишня — проварите вишню с крахмалом и пудрой — получается густая вишнёвая начинка, завернуть со сливочным сыром или просто одну вишню и полить блинчики шоколадом.

20. рикотта и апельсин, груша — идеальное сочетание (грушу карамелизировать)

21. банан и нутелла — лучшая начинка для детей

22. маскарпоне и манго — нежность и свежесть тропиков

23. ананас — нарезать и карамелизировать

24. мак — сверху блинчика с маковой начинкой поливаем мёдом или кленовым сиропом

25. карамель — сочетается со многими фруктами и ягодами

26. манго и творог — творог пробиваем блендером до кремообразной консистенции и манго используем свежее, нарезав на маленькие кусочки

27. творог и джем из чёрной смородины — смешиваем и заворачиваем в блин

28. яблоки и бананы — обязательно карамелизируем их

29. красная икра (ну или чёрная) — какие-то добавки к ней будут лишними))

30. капуста — готовим капустную начинку как для пирожков и заворачиваем её в блин

