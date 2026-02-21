Необычные начинки для блинов на масленицу

А с какими начинками вы успели попробовать?
Мы предлагаем вам несколько десяток необычных начинок, чтобы заново открыть вкус хорошо знакомого блюда
1. ветчина и сыр, сосиски и сыр, сыр и грибы — вкусно, сытно. Сытный плотный завтрак получится
2. мясо, а точнее фарш (индейка, курица) + томаты, сыр, грибы, соусы (сливочный или песто) — необычно? Но очень вкусно, пробуйте!
3. шпинат и сыр бри — шпинат нужно обжарить на сливочном масле, сверху ломтики сыра
4. авокадо, творожный сыр и сёмга
5. бекон и жареные яйца снова подойдет для завтрака
6. творог и добавьте любые фрукты (свежие или консервированные), ягоды или сухофрукты
7. яблоки — но добавьте яблоки печёные, плюс орехи, мёд и конкурент штруделю готов
8. сметана — так просто, но так вкусно
9. хумус и вяленые томаты — экстравагантно, но попробовать стоит
10. фета — также добавляем к ней зелень, вяленые томаты или запечённую тыкву
11. морепродукты — заранее готовим их на сливочном масле с чесноком, заворачиваем в блин творожный сыр, морепродукты и готово!
12. творожный сыр, пекинская капуста, авокадо — подойдет и для ПП
13. бефстроганов — только заверните блинчик как мешочек, так красивее
14. брокколи и сыр — брокколи заранее отвариваем, а сыр натираем на тёрке
15. мексиканская смесь
16. картофель — начинка из картофеля вкусная не только для пирожков, её можно смешать с жареным луком, грибами, мясом и т.д.
17. печень — печень отвариваем, пробиваем блендером или прокручиваем через мясорубку, добавляем сливочное масло, обжаренный лук и морковь
18. крабовые палочки и сыр
19. вишня — проварите вишню с крахмалом и пудрой — получается густая вишнёвая начинка, завернуть со сливочным сыром или просто одну вишню и полить блинчики шоколадом.
20. рикотта и апельсин, груша — идеальное сочетание (грушу карамелизировать)
21. банан и нутелла — лучшая начинка для детей
22. маскарпоне и манго — нежность и свежесть тропиков
23. ананас — нарезать и карамелизировать
24. мак — сверху блинчика с маковой начинкой поливаем мёдом или кленовым сиропом
25. карамель — сочетается со многими фруктами и ягодами
26. манго и творог — творог пробиваем блендером до кремообразной консистенции и манго используем свежее, нарезав на маленькие кусочки
27. творог и джем из чёрной смородины — смешиваем и заворачиваем в блин
28. яблоки и бананы — обязательно карамелизируем их
29. красная икра (ну или чёрная) — какие-то добавки к ней будут лишними))
30. капуста — готовим капустную начинку как для пирожков и заворачиваем её в блин