В Севастополе нашли лучшую маму-предпринимателя

Главным победителем регионального этапа стала Ангелина Мавроди с проектом «Счастливый пес». Профессиональный грумер решила производить эксклюзивные изделия для животных и конного спорта из современного материала. Ангелина получила сертификат на 150 тысяч рублей и будет представлять Севастополь на федеральном этапе конкурса в Москве, где будут разыграны гранты до 1 млн рублей.

В этом году интерес к программе оказался рекордным — более 80 заявок. 35 участников дошли до финального обучения.

Андрей Крымский

