Крымские электрички начнут ездить по зимнему расписанию

Уже с понедельника, 29 сентября, начнет действовать новое, зимнее расписание движения электропоездов. Об этом проинформировали представители Южной пригородной пассажирской компании.
В связи с переходом на зимний режим, шесть маршрутов электричек будут временно приостановлены.
На «зимовку» отправятся составы:
№7150/7149 “Евпатория — Симферополь”
№6644/6643 “Симферополь — Евпатория”
№6640 “Евпатория — Солёное Озеро”
№6639 “Солёное Озеро — Евпатория”
№6751 “Владиславовка — Феодосия”
№6764 “Феодосия — Владиславовка”
▪️Отменяется утренняя электричка «Симферополь — Севастополь» (9:00).
А уже в четверг, 2 октября, из графика исчезнут два поезда, связывающие станции Айваловская и Владиславовка в восточной части полуострова.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai