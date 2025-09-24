Память о Юрии Лужкове увековечили в Севастополе

На здании бывшего Дома Москвы сегодня установили мемориальную табличку с именем мэра российской столицы.
К середине 90-х годов Черноморский флот находился в непростой ситуации. Не хватало финансирования, топлива, продовольствия. Вопрос социальных гарантий даже не поднимался. В это не простой ситуации лучом надежды стало решение Юрия Лужкова – тогда мэра Москвы – организовать шефскую помощь. За столичными префектурами закрепили корабли и подразделения флота. Из московского бюджета было профинансировано строительство жилых домов, гимназии, детского сада. На территории Лазаревских казарм открылся филиал МГУ, а на площади Нахимова – Дом Москвы.
Благодаря Лужкову севастопольцы увидели, что Россия своих не бросает.
(21 сентября Юрию Михайловичу исполнилось бы 89 лет).
Андрей Крымский