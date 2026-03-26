В Севастополе нашли кота Зевса после взрыва на улице Павла Корчагина

Рыжего мейн-куна по кличке Зевс, пропавшего после обрушения дома на ул. Павла Корчагина, обнаружили в доме №20. Испуганный питомец прятался под ванной несколько дней, не подавая голоса.

Хозяйка Ирина назвала находку чудом: кот сидел тихо в знакомом месте, где жила семья.

Сейчас Зевс на капельнице в ветклинике под наблюдением врачей — лечение бесплатное. Зевса искали с первого дня трагедии.

