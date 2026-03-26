С 1 апреля изменятся правила перевода денег

С 1 апреля 2026 года в России обновят правила оформления переводов денежных средств — изменения носят технический характер и унифицируют систему под международные стандарты. Нововведения касаются реквизитов для налогов, пошлин и штрафов. Простые переводы физлиц не затронут.

В реквизитах «плательщика» нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физическим лицам придется написать полностью фамилию, имя и отчество.

Индивидуальным предпринимателям необходимо будет указывать имя полностью и правовой статус, а физическим лицам, занимающимся частной практикой, — не только полное имя, но и вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.

Чтобы избежать блокировок, следует избегать в комментариях «оплата за товар», «услуги», «заказ» — банки трактуют как коммерцию.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города