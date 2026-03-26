Госкомпании переведут из Москвы в регионы

Россия
26-03-2026

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил механизм переноса головных офисов госкорпораций из Москвы в регионы основной деятельности. Инициатива выполнит поручение президента по справедливому перераспределению ресурсов.

Головные офисы в столице оставляют налоги на прибыль в московском бюджете, а не в регионах производства. Это усиливает диспропорции между центром и периферией.

Что предлагает ЛДПР?

➡️ Установить критерии для переезда: какие именно компании должны переместить офисы;

➡️ Определить сроки и этапы реализации;

➡️Создать механизм поступления налогов в бюджеты регионов, где реально ведется деятельность;

➡️Ввести систему мониторинга с ежеквартальной отчетностью перед Администрацией Президента.

Слуцкий уверен, что такие меры помогут выровнять бюджет, создаст рабочие места и повысит привлекательность регионов.

«Инициатива о переносе головных офисов государственных компаний в регионы, где они фактически работают, — это шаг к выравниванию экономических возможностей территорий. Это позволит укрепить региональные бюджеты, повысить инвестиционную привлекательность и в целом даст дополнительный импульс планомерному развитию территорий», — отметил координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина