Госкомпании переведут из Москвы в регионы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил механизм переноса головных офисов госкорпораций из Москвы в регионы основной деятельности. Инициатива выполнит поручение президента по справедливому перераспределению ресурсов.
Головные офисы в столице оставляют налоги на прибыль в московском бюджете, а не в регионах производства. Это усиливает диспропорции между центром и периферией.
Что предлагает ЛДПР?
➡️ Установить критерии для переезда: какие именно компании должны переместить офисы;
➡️ Определить сроки и этапы реализации;
➡️Создать механизм поступления налогов в бюджеты регионов, где реально ведется деятельность;
➡️Ввести систему мониторинга с ежеквартальной отчетностью перед Администрацией Президента.
Слуцкий уверен, что такие меры помогут выровнять бюджет, создаст рабочие места и повысит привлекательность регионов.
«Инициатива о переносе головных офисов государственных компаний в регионы, где они фактически работают, — это шаг к выравниванию экономических возможностей территорий. Это позволит укрепить региональные бюджеты, повысить инвестиционную привлекательность и в целом даст дополнительный импульс планомерному развитию территорий», — отметил координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.
