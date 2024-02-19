В Севастополе начинается цикл лекций по финансовой грамотности для старшеклассников

Севастопольский филиал ПСБ совместно с региональным отделением молодежной организации «Движение первых» запустили в городе-герое цикл образовательных лекций и тренингов, направленных на финансовое просвещение молодежи. Первая в 2024 году встреча прошла с учащимися Севастопольского политехнического лицея и была посвящена работе российских и зарубежных платежных систем.

Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ, рассказал слушателям о том, как устроена финансовая система нашей страны, как совершаются платежи по картам и почему каждому человеку важно иметь денежный резерв. Эксперт ПСБ посоветовал сформировать «финансовую подушку» в размере, равном объему расходов за три месяца. А при принятии решения о кредите помнить, что комфортной долговая нагрузка считается, если ее размер не превышает 30% от дохода.

«Финансовая грамотность — это умение жить по средствам, избегать ненужных долгов, способность понимать суть экономических процессов и участвовать в них. На развитие этих компетенций и направлены образовательные лектории, которые Севастопольский филиал ПСБ будет проводить с участниками «Движения первых» в течение всего года», – прокомментировал Илья Колесниченко.

Присоединиться к просветительскому марафону можно, обратившись в Севастопольское региональное отделение «Движения первых». Следующая встреча пройдет 27 февраля: ПСБ приглашает на практический тренинг по ораторскому мастерству.